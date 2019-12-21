Ночные страхи — тайное всегда становиться явным

Знаете, я, когда слышу про всякие мистические истории, только смеюсь, ну в крайнем случае скептически улыбаюсь. Потому что с детства усвоил истину — у любой мистики есть объяснение…

В детстве, по ночам меня мучил один и тот же кошмар, от него я просыпался, сжимался от страха в комочек и плакал, мне казалось, что ночью, когда я сплю, кто-то дергает меня за ноги. Это только читать смешно, а вы представьте себе такой момент, Вам лет семь-восемь, только вы начинаете дремать, а того хуже заснете как кто-то кто-то начинает тянуть вас за ноги, и так может продолжаться несколько раз за ночь. Просыпаешься – а в комнате никого! Страсть как страшно!..

Я рассказывал об этом родителям, плакал, сначала мне не верили, говорили плохой сон, затем все-таки провели расследование с тем, чтобы выяснить, кто или что может меня пугать. Сестра еще слишком маленькая, сквозняк – шторы, от кровати далеко, меня лишали сказок и мультиков на ночь, позднего ужина, заменили простыни и одеяло, ни чего не помогало.

Мне кажется, родители между собою уже обсуждали, что надо бы показать ребенка психиатру. Но тут на мое счастье в гости приехал мамин брат, мой дядя получается. Днем все семейство культурно просвещалось — ходило по магазинам, а вечером все обмывали покупки.

Спать гостя уложили на мою кровать, надо добавить, что дядя был внушительных размеров, особенно вширь и наша гостевая раскладушка его веса явно бы не выдержала бы. Поэтому он спал на моей кровати, а я на раскладушке в другом конце комнаты.

В первую же ночь мы все были разбужены страшным воплем! Мне стало страшно, но как говорят любознательность сильнее страха — я вскочил и пошел посмотреть, что там такое. Встретил столь же встревоженных родителей. Стало понятно, что кричали не они и не я, сестренку папа тоже посмотрел — та крепко спит, ее вообще, хоть из пушки стреляй над ухом, не разбудишь. Значит, остается только дядька. Собравшись с духом, мы зашли в его комнату…

Но он тоже мирно спал в моей кровати. Попытались разбудить — фиг там, дядька только мычал и отмахивался, так ничего ночью мы от него и не добились. Решили отложить все расспросы на утро. Утром дядя появился на кухне с вопросом:

— Где эта сволочь?

В ответ на наши недоуменные взгляды пояснил:

— Лежу, сплю. Вдруг чувствую, что-то дернуло меня за ногу…

Я аж возликовал внутренне — вот оно, я же знал, что я не псих!

Только снова задремал. Опять! Такое чувство, как будто кто-то бьет меня по ногам. Лежу тихо, но уже не спится. Слышу шум со стороны окна, и снова — бум! Примечаю, что перед «бум!» появляется какая-то тень со стороны гардин. Затаил дыхание, не шевелюсь, всматриваюсь в темноту. И вот оно! Что я наблюдаю, котяра, гад, тихонько вскарабкивается по шторе на окне вверх до потолка, а потом, примерившись, сигает оттуда на мою кровать! Тут в голове и у меня все наконец сложилось.

Дядька продолжает, дождался, пока он на следующий круг пойдет, и, как только он сиганул, ногу из одеяла вытащил и прям в полете отвесил этой сволочи мощнейшего пинка!.. Где этот подлец? Так вот что это был за вопль, а мы-то думали, что это человек кричал, а это орал от неожиданности, улетая в другой край комнаты, кот.

Да, был у нас котяра, нахальная такая скотина, весь черный, только пятна на шее и левом глазу белые. Про таких говорят, бог шельму метит. Но пока дядька не уехал, мы этого красавца даже не видели, прятался где-то, только по ночам пожрать приходил, и сразу на улицу просился, орал как потерпевший. После этого случая кот развлекаться прыжками перестал навсегда. Ну а мне все это стало хорошим уроком. Я на всю жизнь усвоил, что за любою мистикой всегда скрывается какая-нибудь сволочь!..